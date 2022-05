Bericht: Finanzchef Ingo Schiller verlässt Hertha BSC

Hertha BSC steht nach dem gegl├╝ckten Klassenerhalt vor einem gro├čen Umbruch. Wie der "Tagesspiegel" in der Nacht zum Dienstag berichtete, wird Finanzgesch├Ąftsf├╝hrer Ingo Schiller (56) den Berliner Fu├čball-Bundesligisten nach ├╝ber 20 Jahren verlassen. Neben Sportchef Fredi Bobic ist Schiller derzeit noch einer von zwei Gesch├Ąftsf├╝hrern.

F├╝r die kommende Saison braucht die Hertha nach dem feststehenden Abschied von Retter-Trainer Felix Magath zudem einen neuen Trainer. Die Berliner hatten den Klassenerhalt durch ein 2:0 am Montagabend im Relegations-R├╝ckspiel beim Hamburger SV gesichert.

Schiller war 1998 in das Pr├Ąsidium von Hertha BSC gewechselt, seit Juli 2001 ist er Gesch├Ąftsf├╝hrer Finanzen . Seit 2013 geh├Ârt er zudem dem Aufsichtsrat der Deutschen Fu├čball Liga an.

Bobic hatte angek├╝ndigt, den Berliner Traditionsclub in der kommenden Saison zu erneuern. Bei seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer standen ihm in Carsten Schmidt als Leiter der Gesch├Ąftsf├╝hrung und Ingo Schiller noch zwei Kollegen in der Club-Leitung zur Seite. Nach Schmidts R├╝ckzug aus privaten Gr├╝nden w├Ąre er durch den Schiller-Abschied derzeit der einzig verbleibende Gesch├Ąftsf├╝hrer.