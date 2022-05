Viermonatige Reparatur: Elbbrücke soll freigegeben werden

Nach viermonatiger Reparatur soll am kommenden Montag die Hamburger Freihafenelbbr├╝cke wieder freigegeben werden. Zuvor m├╝ssten aber noch Peilarbeiten und abschlie├čende Pr├╝fungen erledigt werden, teilte die Hafenbeh├Ârde HPA am Dienstag mit. Die Br├╝cke war am 29. Januar bei einer Schiffskollision besch├Ądigt worden. Seitdem war sie f├╝r den Autoverkehr gesperrt.