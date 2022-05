Knapp zwei Monate nach ihrem ersten Flug hat die junge Hamburger Airline Tel Aviv Air, die wohl kleinste Fluggesellschaft der Welt, den Betrieb zwischen der Hansestadt und Tel Aviv endg├╝ltig eingestellt. Das gaben die Betreiber der Airline am Montag bekannt, zun├Ąchst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Tel Aviv Air hatte ihren Jungfernflug am 6. M├Ąrz diesen Jahres von der israelischen Metropole nach Hamburg aus unternommen. Das Unternehmen eines Hamburger Reiseveranstalters und eines fr├╝heren Verkaufschefs bei der ebenfalls insolventen "Germania"-Airline wollte mit sechs Mitarbeitern zwei Fl├╝ge pro Woche zwischen den beiden St├Ądten anbieten. Ein gecharterter A320 der zyprischen Fluggesellschaft TusAir diente zuletzt als Transportmittel.

Als Zielgruppe hatte man bei Tel Aviv Air vor allem Urlaubergruppen aus dem Norden Deutschlands und die rund 6.000 Menschen j├╝dischen Glaubens im Blick, die rund um Hamburg in Gemeinden organisiert sind.

Flughafen Hamburg: Tel Aviv Air storniert alle Tickets

Das ungew├Âhnliche Projekt war nur von kurzer Dauer: Schon in der vergangenen Woche k├╝ndigte das Unternehmen Insolvenz an, ein Investor, der die Mini-Airline ├╝bernehmen wollte, fand sich dann auf die Schnelle jedoch nicht. Was der Grund f├╝r das pl├Âtzliche finanzielle Scheitern ist, wurde zun├Ąchst nicht bekannt.