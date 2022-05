Fu├čball-Stimmung der Extra-Klasse im Volksparkstadion

F├╝r neutrale Beobachter eine bittere Erkenntnis: Eine dieser Mannschaften mit ihren unglaublichen Anh├Ąngern soll n├Ąchste Saison in der 2. Bundesliga spielen? Was an diesem Abend im Hamburg demonstriert wurde, war das, was in den vergangenen Tagen am frisch gek├╝rten Pokalsieger RB Leipzig so vermisst worden war: pure Leidenschaft.