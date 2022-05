Nordex-Kurs um fast ein Fünftel eingebrochen

Hamburg Nordex-Kurs um fast ein F├╝nftel eingebrochen Von dpa 25.05.2022 - 12:50 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Strommast steht in einem Windpark. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat nach einer Gewinnwarnung am Mittwoch erheblich an Wert verloren. Die Papiere des Unternehmens rutschten am Frankfurter Finanzmarkt auf den tiefsten Stand seit August 2020 ab, ihr Kurs b├╝├čte zwischenzeitlich knapp 20 Prozent ein. Nordex-Aktien waren damit abgeschlagenes Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax. Einige Branchenbeobachter zeigten sich vom Ausma├č des Verlusts ├╝berrascht.

Das Gesch├Ąft mit Maschinenbau-Technik f├╝r die erneuerbaren Energien ist angesichts des Klimawandels und der beschleunigten Ausbauziele nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine insgesamt sehr zukunftstr├Ąchtig. Anleger von Nordex konnten zuletzt aber nicht profitieren - auch bei dem deutschen Konzern gibt es beispielsweise Lieferketten-Probleme. Nordex d├╝rfte in diesem Jahr nach eigenen Angaben nur noch im besten Fall in den schwarzen Zahlen abschlie├čen. Die Papiere des d├Ąnischen Wettbewerbers Vestas etwa notierten am Mittwoch kaum ver├Ąndert.