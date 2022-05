In der Nacht hat die Polizei ein Auto mit angeblichen Einschusslöchern gestoppt. Das Fahrzeug hatte SchÀden unter anderem in den Reifen sowie der Heckscheibe. Die Insassen gaben an, beschossen worden zu sein.

Eine Streife der Bundespolizei hat am Sonntagabend um 23.45 Uhr einen Audi A6 in der Nordkanalstraße angehalten und ĂŒberprĂŒft. Dabei seien mehrere Löcher an dem Wagen festgestellt worden, unter anderem in den Reifen sowie der Heckscheibe, teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Anfrage von t-online mit.