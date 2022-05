Verdi ruft Thalia-Beschäftigte zu Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die Hamburger Mitarbeiter des gr├Â├čten deutschen Buchh├Ąndlers Thalia am Montag zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen. Verdi will Thalia damit zur R├╝ckkehr in die Tarifbindung bewegen.

Thalia mit Sitz im nordrhein-westf├Ąlischen Hagen hatte Anfang 2021 den Ausstieg aus der Tarifbindung bekanntgegeben. "Wo der Tarif galt, bleibt das bisherige Gehalt unver├Ąndert", hie├č es damals. Aufgrund des Tarifausstiegs w├╝rden k├╝nftige Tariferh├Âhungen aber nicht mehr automatisch umgesetzt. Stattdessen will Thalia die H├Âhe der Gehaltssteigerungen an den Unternehmenserfolg koppeln. Insgesamt ist Thalia nach eigenen Angaben in Deutschland und ├ľsterreich mit rund 360 Buchhandlungen vertreten, 10 davon in Hamburg, ├╝berwiegend in Einkaufszentren.