Erster Patient mit Affenpocken in Hamburg: Milder Verlauf

In Hamburg ist der erste Fall von Affenpocken aufgetreten: Ein 32-j├Ąhriger Patient wird seit Montag in der Bernhard-Nocht-Klinik des Universit├Ątsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) behandelt. Der Mann aus Hamburg hatte sich ambulant beim UKE vorgestellt, sagte Stefan Schmiedel, Oberarzt der Infektiologie am UKE, am Dienstag. "Der Mann hatte einen ausgepr├Ągten Hautausschlag, der sich insbesondere im Bereich der Genitalien abgezeichnet hatte und au├čerdem Fieber wie bei einer Grippe", sagte Schmiedel. Sofort eingeleitete Untersuchungen h├Ątten wenige Stunden sp├Ąter den Verdacht auf Affenpocken best├Ątigt.