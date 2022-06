Auch in Berlin sanken p├╝nktlich um Mitternacht die Preise an einigen Tankstellen. Fotos zeigen einen Unterschied von 35 Cent pro Liter Super sowie 17 Cent beim Diesel ÔÇô und damit genau den Rabatt, der durch die Senkung der Energiesteuer m├Âglich ist. Bis Ende August gilt nun das in der EU erlaubte Mindestma├č bei der Steuer.

Hamburger Schnitt um Mitternacht: 2,054 Euro f├╝r Diesel

Aber: Wie viel der Sprit an der Tankstelle kostet, bestimmen letztlich Tankstellenbetreiber und Mineral├Âlkonzerne. Sie sind nicht zur Weitergabe der Steuersenkung verpflichtet.

Eine Stichprobe des ADAC ergab im Raum K├Âln extreme Preisdifferenzen an den Tankstellen. "Bei den Spritpreisen gibt es teilweise Unterschiede von 20 bis 40 Cent je Liter und das auch an Tankstellen, die sehr nah beieinander liegen", sagte der Sprecher des ADAC Nordrhein.

Eine Schnellauswertung der Spritpreis-Daten des ADAC an rund 400 Tankstellen in M├╝nchen, Berlin und Hamburg zeigte laut der Nachrichtenagentur dpa unterdessen, dass an den meisten Tankstellen die Preise sanken. So kostete am Mittwochmorgen bei rund 350 der untersuchten Tankstellen der Liter Super E10 weniger als 1,90 Euro. 24 Stunden zuvor hatte es im untersuchten Bereich nur eine einzige Tankstelle gegeben, die E10 f├╝r weniger als 2 Euro anbot. Bei der Mehrheit lag der Preis am Dienstagmorgen noch zwischen 2,10 und 2,30 Euro.

Laut Benzinpreisvergleichsportalen gaben aber nicht alle Tankstellen den Rabatt voll weiter. Im Hamburger Durchschnitt kostete Diesel demnach um Mitternacht 2,054 Euro und um 7 Uhr am Mittwochmorgen 1,988 Euro.

Ifo-Chef: Konzerne k├Ânnten stark profitieren

Das Bundesfinanzministerium hatte zuletzt die Erwartungen ged├Ąmpft. Bis Entlastungen an die Endkunden weitergegeben w├╝rden, k├Ânne es noch dauern. Die Steuersenkung gilt n├Ąmlich f├╝r den Kauf des Sprits bei Raffinerie und Tanklagern. Selbst was am Dienstagabend an die Tankstellen geliefert wurde, beinhaltet also noch die h├Âhere Steuer.