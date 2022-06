Bürgerschaft debattiert über Bundeswehr-Sondervermögen

Hamburg B├╝rgerschaft debattiert ├╝ber Bundeswehr-Sonderverm├Âgen Von dpa 01.06.2022 - 02:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Linken in der Hamburgischen B├╝rgerschaft wollen das Sonderverm├Âgen f├╝r eine bessere Ausstattung der Bundeswehr stoppen. Dazu haben sie im Parlament f├╝r Mittwoch (13.30 Uhr) eine Aktuellen Stunde beantragt. Der Titel: "Stoppt das 100-Milliarden-Paket! Hamburgs Senat muss sich gegen gigantische Aufr├╝stung stellen." Die Ampel-Koalition in Berlin hatte sich am sp├Ąten Sonntagabend mit der Union auf die gesetzlichen Grundlagen f├╝r das geplante Sonderverm├Âgen geeinigt. Damit gibt es im Grundsatz gr├╝nes Licht f├╝r Waffenbestellungen bei der R├╝stungsindustrie in gro├čem Stil.

Die AfD wiederum m├Âchte in einer Aktuellen Stunde ├╝ber den Umgang mit Fl├╝chtlingen sprechen, hat ihren Antrag mit "Rot-gr├╝ne Abschiebungsverweigerung sofort beenden - konsequentes Abschieben jetzt" ├╝berschrieben. Die SPD will sich in der Aktuellen Stunde mit dem neuen Campus f├╝r berufliche Bildung befassen, der Gr├╝nen-Koalitionspartner mit einem bundesweiten Meldeportal gegen Hate Speech im Internet.