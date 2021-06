Hannover

Ministerpräsident Weil startet zu dreitägiger Sommerreise

28.06.2021, 02:03 Uhr | dpa

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Quelle: dpa)

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) startet heute (11.00 Uhr) zu einer dreitägigen Sommerreise. Die Route führt von Braunschweig über Celle, Achim und Oldenburg ins Saterland. Themen der Reise sind Umwelt und Natur, Traditionen sowie innovative Unternehmen und zukunftsweisende Technologien. Am ersten Tag geht es nach Braunschweig ins inklusive Quartier St. Leonhard, wo Menschen mit verschiedenem Hintergrund zusammenwohnen. Es folgt ein Besuch des Traditionsclubs Eintracht Braunschweig zu Gesprächen mit der Geschäftsführung, den Trainern und Fußballspielern. In Celle ist im Anschluss eine Paddeltour in Großkanus auf der Aller geplant.