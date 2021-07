Hannover

Corona-Inzidenz leicht gestiegen - Kreis Lüneburg bei 63

26.07.2021, 09:43 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Fällen in Niedersachsen ist am Montag auf 15,9 gestiegen. So viele Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Wochenende lag der Wert bei 15,8.

Die mit Abstand höchste Inzidenz im Vergleich der niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte hatte der Kreis Lüneburg mit 63,0. Einen Wert von 0 hatten die Kreise Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen stieg im Vergleich zu Sonntag um 57. Am Wochenende gibt es mitunter Meldeverzögerungen.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters werden in Niedersachsen derzeit 24 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 8 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag am Montagmorgen bei 348, davon haben 149 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten.