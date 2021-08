Hannover

3. Liga: Magdeburg besiegt Havelse und bleibt ungeschlagen

14.08.2021, 16:38 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga den zweiten Auswärtssieg in Folge gefeiert. Das Team von Trainer Christian Titz gewann am Samstag in Hannover beim TSV Havelse mit 3:1 (1:0) und blieb auch nach drei Spielen ungeschlagen. Connor Krempicki (36. Minute), Baris Atik (85./Foulelfmeter) und Kai Brünker (90+3./Foulelfmeter) trafen für Magdeburg, Yannick Jaeschke (48.) glich zwischenzeitlich aus. Havelses Fynn Lakenmacher hatte vor 3139 Zuschauern schon in der 29. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.

Beim FCM fehlte Kapitän Tobias Müller und dem Spiel zu Beginn die Struktur, eine erste Torchance vergab Sirlord Conteh (3.). Magdeburg hatte Übergewicht, Havelse blieb bei Kontern allerdings gefährlich. Die Führung erzielte jedoch der FCM. Raphael Obermair legte auf Krempicki zurück, der zur verdienten Führung traf. Die beste Ausgleichschance vergab Noah Plume (45.), der zu lange zögerte.

Die zweite Hälfte begann mit einem Schock für den FCM - Jaeschke (48.) stand plötzlich frei vor Torwart Dominik Reimann und glich aus. Havelse stand tief, Magdeburg versuchte die Abwehrreihen auseinanderzuziehen, fand aber zu selten die Mittel. Trainer Titz versuchte es mit einem Dreierwechsel für mehr Durchschlagskraft, doch die Magdeburger kamen zu keinen klaren Chancen. Erst zwei späte klare Elfmeter entschieden die Partie zugunsten der Gäste.