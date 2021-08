Osnabrück

Erster Heimsieg für VfL Osnabrück - Havelse verliert erneut

25.08.2021, 21:05 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga den ersten Heimsieg der neuen Saison gefeiert. Gegen die Reserve von Borussia Dortmund gewann der Zweitliga-Absteiger am Mittwochabend mit 2:1 (1:1). In einer turbulenten Partie brachte Marc Heider die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Kurz vor der Pause vergab Dortmunds Tobias Raschl einen Strafstoß, in der 53. gelang den Gästen durch Berkan Taz aber doch der Ausgleich. Die Lila-Weißen bewiesen aber Moral und kamen durch Lukas Kunze (74.) doch noch zum verdienten Siegtreffer.

Beide Teams beendeten die Partie mit nur zehn Spielern. Beim BVB sah Lennard Maloney (69.) die Rote und beim VfL Ulrich Taffertshofer (78.) die Gelb-Rote Karte.

Für den TSV Havelse gab es dagegen im fünften Spiel die fünfte Niederlage. Gegen Türkgücü München verlor der Aufsteiger mit 0:3 (0:2) und bleibt damit Tabellenletzter.