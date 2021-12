Hannover

Corona-Werte in Niedersachsen leicht rückläufig

05.12.2021, 12:22 Uhr | dpa

Die Werte zur Einordnung der Corona-Lage in Niedersachsen sind erneut leicht zurückgegangen. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, ein maßgeblicher Indikator, sank am Sonntag auf 6,2 nach 6,7 am Vortag, wie die Landesregierung mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet neu in eine Klinik aufgenommen wurden.

Auch der Indikator für die Belegung von Intensivbetten durch Corona-Patienten sank am Sonntag leicht auf 9,9 Prozent. Am Samstag hatte der Wert genau auf der Grenze von 10,0 Prozent gelegen, die ein Faktor bei der örtlichen Verhängung der Warnstufe zwei ist.

Allerdings stieg die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner leicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab für Niedersachsen am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 203,5 an - nach 203,0 am Samstag. 2117 Neuinfektionen und ein neuer Covid-19-Todesfall wurden am Sonntag registriert. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten landesweit auf 6431.