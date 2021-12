Hannover

Hospitalisierung in Niedersachsen weiter auf hohem Niveau

14.12.2021, 11:47 Uhr | dpa

Das Corona-Geschehen in Niedersachsen ist am Dienstag auf einem hohen Niveau geblieben. Der für die Bewertung der Pandemie-Situation maßgebliche Hospitalisierungsindex lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes wie am Vortag bei 6,3. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Einwohner gerechnet mit einer Covid-19-Erkrankung neu in eine Klinik aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten in den niedersächsischen Krankenhäusern nahm den Angaben zufolge zuletzt von 10,3 auf 10,6 Prozent zu.

In Niedersachsen lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 187,1. Wegen eines technischen Problems war die Inzidenz des Vortages nicht bekannt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohner sich innerhalb der vergangenen sieben Tage mit dem Virus infiziert haben. An neuen Infektionsfällen kamen am Dienstag 3748 hinzu, die Zahl der Toten stieg um 34 auf 6594 Menschen.