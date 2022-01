Hannover

Unbeständig und nasskalt in Niedersachsen

07.01.2022, 08:05 Uhr | dpa

Nasskaltes und unbeständiges Wetter erwartet die Menschen am Freitag in Niedersachsen. Bis mittags ist zunächst mit Glättegefahr durch Schnee oder Schneematsch zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei bleibt es stark bewölkt. An der Nordsee kommt es zu stürmischen Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde, stärkerer Wind wird am Vormittag auch im Weser-Ems-Gebiet sowie im Bergland erwartet. In den Bergen bleiben die Temperaturen bei etwa null Grad, im Rest des Landes werden Höchstwerte von vier bis sechs Grad erreicht.

In der Nacht zum Samstag ist nach Angaben des DWD örtlich mit Schauern, teils auch mit Graupel oder Schnee zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf null Grad.