Umfrage: Rot-Grün hätte Mehrheit bei Landtagswahl

Rund fünf Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen kommen SPD und Grüne einer Umfrage zufolge auf eine Mehrheit. Die Sozialdemokraten erhielten bei der Sonntagsfrage 33 Prozent, die Grünen 19 Prozent, wie aus dem am Mittwoch in mehreren Zeitungen veröffentlichten "Niedersachsen-Check" hervorgeht. Im Vergleich zur vorherigen Umfrage im März verliert die SPD einen Prozentpunkt, die Grünen gewinnen hingegen zwei.