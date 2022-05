Reisebranche erwartet starke Nachfrage und höhere Preise

Die Tourismusbranche in Niedersachsen erwartet einen starken Sommer, dĂŒrfte aber angesichts steigender Kosten fĂŒr Energie, Lebensmittel und Rohstoffe die Preise erhöhen. Die Corona-Pandemie habe die Branche "stark in Mitleidenschaft gezogen" und die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine trĂ€fen die Betriebe erneut - wĂ€hrend die Pandemie als Belastung bleibe, sagte die HauptgeschĂ€ftsfĂŒhrerin der IHK Niedersachsen (IHKN), Birgit Stehl, der Deutschen Presse-Agentur. Die Erwartungen seien hoch, die Risiken aber auch.