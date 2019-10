Philippsreut

Mann stirbt nach Frontalzusammenstoß von Auto mit Lkw

10.10.2019, 08:38 Uhr | dpa

Ein Kreuz zur Erinnerung an einen Verkehrstoten steht an einer Landstraße. F. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Quelle: dpa)

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen bei Philippsreut (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Mann gestorben. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 12 nahe der tschechischen Grenze auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort kollidierte er mit seinem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße war mehrere Stunden komplett gesperrt.