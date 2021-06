Neumarkt in der Oberpfalz

Unwetter richtet Schaden in der Oberpfalz an

05.06.2021, 17:57 Uhr | dpa

Vollgelaufene Keller und ein Blitzeinschlag: Gewitter und Schauer haben in der Oberpfalz zu etwa 20 Einsätzen der Polizei geführt. Neben den vollgelaufenen Kellern standen auch Straßenzüge unter Wasser, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Vor allem im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz richtete das Unwetter Schaden an.

Betroffen sei aber der ganze Regierungsbezirk. In einer Asylunterkunft in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzberg) schlug laut den Beamten ein Blitz in die Telefonleitung ein. Es brannte jedoch nicht, niemand wurde verletzt.

Der Starkregen verursachte auf der Autobahn 93 drei Unfälle. Aufgrund Aquaplanings waren die Wagen ins Schleudern geraten und krachten in die Leitplanke. Ein Mensch erlitt leichte Verletzungen.