Schwerin

Schwesig wirbt zum Tag der Arbeit für höhere Löhne

28.04.2022, 17:15 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat höhere Löhne als wichtigen Standortfaktor für Mecklenburg-Vorpommern herausgestellt. "Gute Arbeit heißt nicht nur einen Job haben, sondern vom Lohn gut leben können. Wir müssen aus dem Lohnkeller raus", sagte sie am Donnerstagabend in Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern hat im Vergleich der Bundesländer nach wie vor das niedrigste Lohnniveau und die niedrigsten durchschnittlichen Bruttoeinkommen.

Schwesig sagte anlässlich eines Empfangs zum Tag der Arbeit am kommenden Sonntag, mit guten Löhnen mache die Wirtschaft sich selbst stärker und helfe auch dem Land. Ziel der Landesregierung sei es, Mecklenburg-Vorpommern wirtschaftlich stärker, sozial gerechter und nachhaltiger machen. Die Landesregierung unterstütze die Pläne der Bundesregierung, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben, den Worten der SPD-Politikerin zufolge profitieren hiervon vor allem Menschen in Ostdeutschland, insbesondere Frauen. Zudem habe man im Land einen Vergabemindestlohn eingeführt und wolle öffentliche Aufträge in Zukunft an die Zahlung von Tariflöhnen koppeln.

Im Zuge ihrer Rede bei der Veranstaltung im Justizministerium sprach die Ministerpräsidentin auch den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen der Pandemie an. Sie wünsche den Menschen in der Ukraine nichts sehnlicher als Frieden, so Schwesig.