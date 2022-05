Straßenrennen mit Folgen: Haftstrafe für 57-Jährigen

Zu Beginn des Verhandlungstages am Mittwoch richtete der 57-J├Ąhrige eine Entschuldigung an Witwe und Sohn des get├Âteten Autofahrers. Es sei ein Fehler gewesen, das Rennen gefahren zu sein. Auch wenn er den Unfall nicht unmittelbar ausgel├Âst habe, trage er nicht nur eine moralische Schuld. "Ich habe eingesehen, dass ich zu Recht die strafrechtlichen Folgen zu tragen habe." Deswegen habe er seinen Revisionsantrag damals zur├╝ckgenommen. Er habe gehofft, dass die Nebenklage das auch tun w├╝rde.

Ihm sei klar, dass die Folgen f├╝r die Familie des Toten ungleich schlimmer seien als die Folgen f├╝r ihn, sagte er. Jedoch habe ihn das Verfahren und die damit verbundene Ungewissheit stark belastet. Auf Nachfragen der Richter hin schilderte der Mann, dass sich Verwandte, Freunde und Bekannte abgewandt h├Ątten. Den F├╝hrerschein musste er abgeben, im ersten Prozess wurde ihm ein mehrj├Ąhriges Fahrverbot auferlegt. Motorradfahren will der Mann nie wieder.

Emotional wurde die Verhandlung, als Witwe und Sohn aussagten. Der Junge erlitt bei dem Unfall allerschwerste Verletzungen, lag im Koma. Mit tr├Ąnenerstickter Stimme sagte die Frau, ihr Sohn k├Ąmpfe, wolle selbstst├Ąndig werden und so gut wie m├Âglich am Leben teilnehmen. "Ich bin stolz auf ihn." Der Alltag sei durchgetaktet mit Arztterminen und Therapiesitzungen; arbeiten kann die Frau, die auch noch eine achtj├Ąhrige Tochter hat, nicht mehr. Ohne die Unterst├╝tzung aus ihrem Umfeld und zahlreicher Spender w├Ąre es nicht zu schaffen.

Der Junge, fast 14 Jahre alt, hinkt in leicht geb├╝ckter Haltung, ein Bein ist verk├╝rzt, die Finger an der linken Hand und den linken Arm kann er kaum bewegen, die Rekonstruktion des Kiefers dauert an, er sieht schlecht, hat Gleichgewichtsprobleme und kann seine Schultasche nicht tragen. "Ich habe Angst vor der Zukunft", sagt die Mutter bewegt. Wird ihr Sohn eines Tages selbstst├Ąndig leben, Auto fahren und eine Freundin haben k├Ânnen? Das seien Fragen, die sie umtrieben.