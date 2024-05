Nachfolger bereits bestimmt Putin entlässt Verteidigungsminister Schoigu Von t-online , cck Aktualisiert am 12.05.2024 - 21:36 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wladimir Putin (l.) und Sergej Schoigu: Letzterer muss seinen Posten räumen. (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev) Kopiert News folgen

Sergej Schoigu muss seinen Posten als russischer Verteidigungsminister abgeben. Sein neues Amt steht bereits fest – und auch seinen Nachfolger verkündete der Kreml.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, Andrej Beloussow zum Verteidigungsminister zu ernennen. Das melden staatliche russische Medien unter Berufung auf den Föderationsrat. Dort waren Putins Vorschläge für die Zusammensetzung der neuen russischen Regierung eingegangen. Bislang hatte Sergej Schoigu das Amt inne.

Schoigu soll nun Sekretär des russischen Sicherheitsrates werden. Er löst damit den Agenturberichten zufolge Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew ab. Patruschew erhalte eine neue Aufgabe, erklärte der Kreml. Sein neuer Posten werde später bekanntgegeben. Auch Patruschew gilt als enger Vertrauter Putins, wie Sie hier lesen können. Ein offizieller Grund für die Personaländerung wurde nicht genannt.

Lawrow und Gerassimow bleiben auf Posten

Vereinzelt war allerdings über eine mögliche Entlassung des 68 Jahre alten Schoigus, der seit 2012 Verteidigungsminister war, spekuliert worden. Vor wenigen Wochen nämlich war einer von Schoigus Stellvertretern, Timur Iwanow, wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Beobachter hatte das als Anzeichen von Machtkämpfen innerhalb des russischen Militär- und Sicherheitsapparats gewertet.

Schoigu gehört neben dem Außenminister Sergej Lawrow zu den dienstältesten russischen Ministern. Lawrow behält seinen Posten. Immer wieder war spekuliert worden, ob Lawrow angesichts dieser langen Amtszeit in der neuen Regierung, die aktuell in Russland gebildet wird, nicht mehr vertreten sein könnte. Auch am Generalstabschef Waleri Gerassimow will Putin festhalten.

Putin trat am Dienstag fünfte Amtszeit an

Schoigus Nachfolger, Beloussow, war bislang Stellvertreter des Ministerpräsidenten Michail Mischustin. Der 65-Jährige war lange Jahre Putins Berater in Wirtschaftsfragen, bekleidete in den vergangenen Jahren verschiedene Posten in der Regierung. Unter anderem war er im Jahr 2020 für mehrere Wochen kommissarischer Regierungschef, als Mischustin mit einer Corona-Infektion ausgefallen war.