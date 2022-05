Verband: Gestiegene Kosten setzen Rinderhalter unter Druck

Die Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges bescheren den Rinderz├╝chtern allerdings tiefe Sorgenfalten, wie RinderAllianz-Gesch├Ąftsf├╝hrerin Sabine Kr├╝ger sagte. So k├Ânnten derzeit, regional wie bundesweit, keine Zuchtrinder nach Russland exportiert werden. Laut Kr├╝ger wurden im letzten Gesch├Ąftsjahr bundesweit rund 70 000 Zuchtrinder der Rasse Deutsche Holstein exportiert, davon knapp ein Drittel nach Russland. Die RinderAllianz exportierte davon etwa 7700 Zuchtrinder, davon je ein Drittel nach Russland und Polen .

Dem Verband MRV geh├Âren in Mecklenburg-Vorpommern rund 750 Betriebe an, die etwa 143 000 Milchk├╝he und rund 57 000 Fleischrind-Mutterk├╝he halten. Wegen des Kostendrucks sinkt der Tierbestand seit mehreren Jahren um etwa drei Prozent im Jahr. Laut Verband geben j├Ąhrlich rund 35 Rinderhalter auf. Kritik ├Ąu├čerten Rinderhalter an den Planungen f├╝r die verst├Ąrkte Wiedervern├Ąssung von Gr├╝nland auf Niedermoorstandorten. Damit w├╝rden den Tierhaltern im Nordosten wichtige Futterfl├Ąchen entzogen.