OVG: Tagebau Jänschwalde darf weiter Kohle fördern

Der Tagebau J√§nschwalde in der Lausitz darf vorerst weiter Kohle f√∂rdern. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) am Donnerstag entschieden. Es gab damit einer Beschwerde des Energieunternehmens Leag gegen einen auf Antrag der Deutschen Umwelthilfe ergangenen Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus statt, wie das OVG weiter mitteilte. Zur Begr√ľndung hie√ü es unter anderem, eine Einstellung des Tagebaubetriebs sei mit schwerwiegenden Nachteilen f√ľr √∂ffentliche Interessen - unter anderem die seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gef√§hrdete Energieversorgung - verbunden. Dem gegen√ľber seien die Folgen einer Fortsetzung des Betriebs f√ľr die von den Entw√§sserungsma√ünahmen betroffenen Gebiete vergleichsweise gering.

Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus h√§tte die Leag im Tagebau J√§nschwalde nur noch bis zum 14. Mai Braunkohle f√∂rdern d√ľrfen. Dagegen hat der Tagebaubetreiber als Beigeladener beim Prozess Beschwerde beim OVG eingelegt. Das Unternehmen hatte bei einem Stopp von gravierenden Folgen f√ľr die Energieversorgung in der Region gesprochen. Das OVG hat nun entschieden, dass der Tagebau vorerst weiter betrieben werden darf.

Die Umweltsch√ľtzer hatten festgestellt, dass die Leag in dem Tagebau seit Jahren viel mehr Grundwasser abpumpt, als wasserrechtlich zul√§ssig ist. Ein Hauptbetriebsplan d√ľrfe nur zugelassen und umgesetzt werden, wenn er √ľber s√§mtliche Erlaubnisse verf√ľge. Die Erlaubnis f√ľr die Entnahme von so viel Wasser gebe es nicht, so die Umweltverb√§nde. Sie hatten angef√ľhrt, dass die wasserrechtliche Erlaubnis beispielsweise f√ľr das Jahr 2020 die Entnahme von 42 Millionen Kubikmetern gestatte. Tats√§chlich habe die Leag jedoch 114,06 Millionen Kubikmeter abgepumpt - fast das Dreifache.