Viele Lehrstellen unbesetzt: Werben für Berufsausbildung

Mit eindringlichen Worten haben Vertreter aus Wirtschaft und Politik kurz vor Ende des Schuljahres noch einmal f├╝r die Aufnahme einer Berufsausbildung in Mecklenburg-Vorpommern geworben. In dem am Freitag ver├Âffentlichten Ausbildungsappell verweisen sie auf die Vielfalt der Angebote und gute Karrierechancen. Wer unschl├╝ssig sei, solle die verst├Ąrkt angebotenen Betriebspraktika zur Orientierung nutzen. Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler k├Ânnten sich so "ihren Traumberuf in der eigenen Region anschauen", sagte Arbeitgeberpr├Ąsident Lars Schwarz.