Brandenburg bei Windkraft-Ausbau vorn: Streit um Abstände

Die Bundesregierung will den Ausbau der erneuerbaren Energien mit einem Maßnahmenpaket beschleunigen. Klimaminister Robert Habeck (GrĂŒne) will erreichen, dass kĂŒnftig zwei Prozent der LandesflĂ€che in Deutschland fĂŒr Windenergie ausgewiesen werden - das wird bisher in den allermeisten LĂ€ndern bei weitem nicht erreicht.