Das Gericht in Münster bestätigte so ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, das in der Vorinstanz 2022 ähnlich entschieden hatte. Die Anwälte der AfD hatten bereits im Verlauf des Verfahrens angekündigt, in die nächste Instanz ziehen zu wollen – also vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.