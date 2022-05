Vorräte-Finanzierung: Gasversorger sieht Politik in Pflicht

Die Mitgas mit Sitz in Kabelsketal (Sachsen-Anhalt) etwa habe vorausschauend einen Kavernenspeicher in Sta├čfurt mit einem Volumen von 1,8 Millionen Terrawattstunden angemietet. "Wenn wir den zu einem Preis wie aktuell von 100 Euro pro Megawattstunde f├╝llen, kostet das 180 Millionen Euro. Das ist ein Vielfaches unseres Jahresergebnisses." Zwar komme beim Verkauf des Gases Geld wieder herein, aber niemand k├Ânne eine verl├Ąssliche Prognose ├╝ber die Preisgestaltung abgeben. Mitgas mit Kunden in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th├╝ringen hatte in der Vorwoche eine Erh├Âhung des Erdgaspreises um 4,25 Cent auf 13,32 Cent pro Kilowattstunde angek├╝ndigt.