"Panische Angst": Bewaffneter schießt in Schule mit Armbrust

"Panische Angst": Bewaffneter schie├čt in Schule mit Armbrust

Gegen 13.30 Uhr ist der Schrecken f├╝r die rund 140 Sch├╝ler und Lehrkr├Ąfte der Oberstufe des Bremerhavener Lloyd-Gymnasiums endlich vorbei. Nach rund vier Stunden Ausharren in verschlossenen Klassenr├Ąumen k├Ânnen sie am Donnerstagnachmittag endlich die Schule verlassen. Einige lachen, andere haben verweinte Augen. "Ich habe bis eben panische Angst gehabt", sagt ein 16-J├Ąhriger. Erst jetzt, wieder in Freiheit, sp├╝re er Erleichterung.