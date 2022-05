Unwetter hat in Thüringen keine größeren Schäden verursacht

Unwetter hat in Th├╝ringen keine gr├Â├čeren Sch├Ąden verursacht

Trotz Warnung vor extremen Gewittern ist Th├╝ringen am Freitagabend nach einer ersten Einsch├Ątzung der Polizei glimpflich davon gekommen. Zwar gab es teils heftigen Regen, aber zun├Ąchst keine Verletzten und keine gr├Â├čeren Sch├Ąden, hie├č es am Abend aus der Landeseinsatzzentrale. Die Autobahn 9 (Berlin-M├╝nchen) musste am Abend zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz gesperrt werden, weil ein Baum eine Fahrspur blockierte.