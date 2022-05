Großeinsatz für Feuerwehr: Brand in Großbäckerei

In einer Gro├čb├Ąckerei in Nordth├╝ringen ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Geb├Ąude in Bleicherode stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Feuerwehren seien vor Ort. Der Landkreis sprach von rund 150 Einsatzkr├Ąften.