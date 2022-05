Taschenlampe setzt Feuerwehrauto in Brand

Ausgerechnet ein L├Âschwagen der Feuerwehr ist im Landkreis Lindau in Brand geraten. Ausl├Âser der Flammen am Dienstag in einem Feuerwehrhaus in Sigmarszell war nach Polizeiangaben eine im Fahrzeug liegende Taschenlampe. Deren Akku habe sich von selbst entz├╝ndet und sei explodiert, hie├č es. Ein Feuerwehrmann h├Ârte den Brandmelder und l├Âschte die Flammen mit einem Feuerl├Âscher. Die Ermittler sch├Ątzen den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Das L├Âschauto sei derzeit nicht einsatzbereit, teilte die Polizei mit.