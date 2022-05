Intensive Spurensuche: Gesprengter Geldautomat in Schwaben

In Schwaben ist ein Geldautomat einer Bank aufgesprengt worden. Die Täter und ihre Fluchtrichtung in Woringen (Landkreis Unterallgäu) seien noch unbekannt, teilte das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Mittwoch mit. Mit welchen Mitteln die Täter den Geldautomaten aufsprengten, werde aktuell im Kriminaltechnischen Institut in München untersucht.