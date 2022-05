Bericht: Liverpools Mané tendiert zu Wechsel zum FC Bayern

ManĂ© war zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern MĂŒnchen in Verbindung gebracht worden. Es soll Medienberichten zufolge GesprĂ€che von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit dem Berater des StĂŒrmers gegeben haben. Bei den MĂŒnchnern laufen die VertrĂ€ge von Weltfußballer Robert Lewandowski und FlĂŒgelstĂŒrmer Serge Gnabry zum 30. Juni 2023 aus.

Liverpool und Klopp spielen am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris gegen Real um die TrophÀe in der Königsklasse.