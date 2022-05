One-Dyas erhält Bewilligung für Erdgasförderung vor Borkum

Das niederlĂ€ndische Unternehmen One-Dyas hat fĂŒr die geplante Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum eine bergbaurechtliche Bewilligung erhalten. One-Dyas und ein weiteres Unternehmen haben nun das Recht, in einem knapp 13 Quadratkilometer großen Feld rund 20 Kilometer nordwestlich der ostfriesischen Insel im deutschen KĂŒstenmeer nach Erdgas zu suchen und dieses zu fördern, wie das niedersĂ€chsische Landesamt fĂŒr Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Montag mitteilte.

Die Bewilligung gilt vom 1. Juni an bis zum 31. Dezember 2042. Sie endet jedoch vorzeitig in dem Jahr, in dem es in Deutschland "keine einheimische Nachfrage nach Erdgas" mehr gebe, teilte das LBEG mit. Zuvor hatten sich bereits Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und One-Dyas-Vorstandschef Chris de Ruyter van Steveninck in einer gemeinsamen ErklÀrung unter anderem auf diese Regelung verstÀndigt.