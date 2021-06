Offenbach am Main

Wenige Unwetterschäden in der Nacht: Mehr Gewitter erwartet

21.06.2021, 09:15 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern im Südwesten. Von Montagnachmittag bis in die Nacht hinein kann es vereinzelt außerdem zu Unwettern kommen, wie der DWD mitteilte. Neben Sturmböen und starkem Regen sei örtlich auch mit Hagel zu rechnen. Für die Nacht zum Dienstag warnt der DWD vor allem für die Südhälfte vor weiteren Gewittern mit teils schweren Sturmböen.

Bereits am Sonntagabend war eine Unwetterfront über Baden-Württemberg hinweggezogen. Dabei habe es aber nur geringe Sachschäden gegeben, teilte die Polizei mit. In Ötisheim seien etwa mehrere Keller vollgelaufen. In Karlsruhe habe es mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bauzäune und Bäume gegeben.

Bei Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) sei die A8 wegen der Regenfälle überschwemmt und vorübergehend gesperrt worden. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einem Verkehrsunfall wegen Aquaplaning, bei dem niemand verletzt wurde. In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen wurden bei vier Unfällen wegen Starkregens vier Autoinsassen leicht verletzt.