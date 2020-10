Kiel

Schleswig-Holstein weitet Maskenpflicht aus

22.10.2020, 16:03 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat am Donnerstag die angekündigte Ausweitung der Maskenpflicht beschlossen. Demnach müssen Gäste und Beschäftigte in Gaststätten von diesem Samstag an durchweg eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ausgenommen ist nur der Aufenthalt der Gäste am Tisch. Dies gilt für drinnen und draußen. Für Beschäftigte im Handel wird die Maskenpflicht ebenso festgeschrieben wie für Marktbeschicker und Kunden auf Wochenmärkten.

Die Mund-Nasen-Bedeckung habe sich als wirksames Mittel gegen die Übertragung des Coronavirus erwiesen, argumentierte die Landesregierung. Eine Ausweitung der Pflicht zum Tragen sei in der Abwägung zur Verhängung neuer Kontaktbeschränkungen das mildere Mittel und angesichts der steigenden Infektionszahlen geboten.

Die Landesregierung entschied auch, dass das Tragen eines Kunststoffvisiers (sogenannte Face Shields) nicht mehr ausreicht, um die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung zu erfüllen. Die Änderung folge einer Empfehlung des Robert Koch-Instituts. Als Ausnahme dürfen Lehrer, bei denen die Erkennbarkeit der Mimik oder die unbeeinträchtigte sprachliche Verständlichkeit erforderlich sind, weiterhin Face Shields nutzen. Wer grundsätzlich von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit ist, darf ebenfalls freiwillig Visiere verwenden.