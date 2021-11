Kiel

Sieben weitere Corona-Tote in Schleswig-Holstein

02.11.2021, 20:15 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind seit Montag sieben weitere Corona-Todesfälle gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 19.25 Uhr) auf 1735. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, sank von 85 auf 76. Von ihnen lagen 20 auf der Intensivstation (+1). Elf Corona-Patienten mussten beatmet werden (+2).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie stieg binnen eines Tages leicht von 70,6 auf 71,3. Am Dienstag zuvor hatte sie bei 61,9 gelegen. Der Wert steht für die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Binnen 24 Stunden wurden 470 neue Infektionen registriert - genau eine Woche zuvor waren es 463.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - lag bei 2,23 nach 1,86 am Montag. Vergangenen Dienstag hatte sie bei 1,55 gelegen.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag weiterhin in Herzogtum Lauenburg mit 114,0, den niedrigsten Wert wies der Kreis Steinburg auf (36,0).