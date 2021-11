Kiel

Maskenpflicht auf Kiels Weihnachtsmärkten

18.11.2021, 16:34 Uhr | dpa

Schokoladen-Äpfel werden auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel an einem Verkaufsstand angeboten. Foto: picture alliance / Frank Molter/dpa (Quelle: dpa)

Auf den Kieler Weihnachtsmärkten gilt in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie Maskenpflicht. Das 2G-Modell (geimpft, genesen) ist lediglich in Innenräumen wie großen Zelten oder Buden vorgesehen, wie die Stadt Kiel am Donnerstag mitteilte. Grundsätzlich bleiben die Märkte frei zugänglich. Im vergangenen Winter waren die Kieler Weihnachtsmärkte coronabedingt ausgefallen. Sie beginnen am Montag.

Die Stadt empfahl Coronatests vor dem Besuch. Private Ordnungsdienste sollen insbesondere in den Abendstunden und am Wochenende zur Einhaltung der Regeln auffordern. Zudem sollen Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei Präsenz zeigen.

Die Maskenpflicht gilt nicht nur von 10.00 bis 22.00 Uhr auf den Weihnachtsmärkten auf dem Holstenplatz, dem Asmus-Bremer-Platz, im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz sowie auf dem kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Bernhard-Minetti-Platz, sondern zu den gleichen Zeiten in der gesamten Holstenstraße. Im Lauf der Holtenauer Straße von Esmarchstraße bis Dreiecksplatz muss ein Mund-Nase-Schutz täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr getragen werden.

Die Stadt will die Entwicklung des Infektionsgeschehens in den kommenden Wochen genau beobachten und gegebenenfalls Regelungen ergänzen. Denkbar seien eine Änderung der Öffnungszeiten, Zugangsbeschränkungen oder die komplette Absage der Märkte.