Kiel

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter

15.03.2022, 20:55 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein erklimmt immer neue Höhen. Am Dienstag gab die Landesmeldestelle die Zahl neuer Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 1417,9 an (Stand: 19.17 Uhr). Tags zuvor hatte sie noch 1341,5 und vor einer Woche 1020,6 betragen. Laut Robert Koch-Institut erreichte sie am Dienstag für ganz Deutschland 1585,4. Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag schnellte im Norden auf 9104 - nach 7336 am Montag und 6665 am vorangegangenen Dienstag.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen zuletzt 500 Patienten in den Kliniken, 26 mehr als am Montag. 46 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und unverändert 23 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg am Dienstag den Angaben zufolge von 4,19 auf jetzt 4,33. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie nahm von 2199 um 3 auf 2202 zu, die der Genesenen beträgt jetzt etwa 287.700.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete erneut Flensburg mit 2301,7, gefolgt von den Kreisen Nordfriesland (2169,3) und Dithmarschen (2084,0). Am niedrigsten blieb die Inzidenz im Kreis Stormarn mit 1031,1.