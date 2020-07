Entschärfung nicht möglich

Weltkriegsbombe in Köln-Zollstock gefunden – Sprengung erfolgreich

15.07.2020, 14:57 Uhr | t-online.de

Bei Bauarbeiten ist in Köln eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Da eine Entschärfung nicht möglich ist, musste sie kontrolliert gesprengt werden.

Eine Ein-Zentner-Bombe, die am Dienstag in Köln bei Bauarbeiten in Zollstock gefunden worden war, ist am Mittwoch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt worden. Wie die Stadt mitteilte, war die amerikanische Bombe mit Aufschlagzünder beschädigt, weswegen eine Entschärfung nicht in Frage gekommen ist.

Der Bereich einer Karte von Köln ist rot umrandet: Wer in diesem Radius lebt, musste für die Sprengung der Weltkriegsbombe seine Wohnung verlassen. (Quelle: Stadt Köln)



Für die Sprengung mussten am Mittwoch ab 9 Uhr Einwohner im Gefahrenbereich evakuiert werden. Laut Stadt waren rund 2.300 Einwohner davon betroffen. Da die Bombe gegen 14.30 Uhr erfolgreich gesprengt werden konnte, konnten die Einwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.

In der Anlaufstelle für Evakuierte, die im Südstadion eingerichtet worden war, hielten sich Stadtangaben zufolge 40 Personen auf. Straßensperrungen und die Unterbrechung der KVB-Linie 130, die zeitweise nötig waren, konnten nach der Sprengung wieder aufgehoben werden.