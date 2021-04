Corona in Köln

Inzidenz bleibt über 160 – Ausgangssperre erwartet

16.04.2021, 07:42 Uhr | t-online, dpa, AFP

Corona-Ticker für Köln: Die Inzidenz in der Stadt ist weiterhin hoch. (Quelle: unsplash.com/Fusion Medical Animation)

Die Corona-Lage in Köln spitzt sich zu, die Sieben-Tage-Inzidenz ist noch einmal angestiegen. Die Intensivstationen geraten stadtweit an ihre Grenzen, berichten Ärzte und Pflegepersonal. Mehr im Pandemie-Blog von t-online.

Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch den Alltag in der Domstadt. Welche Regeln gelten? Wie viele Infizierte gibt es? Was müssen die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?

Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert für Köln von 162,7. Damit ist er nur unwesentlich niedriger als am Vortag (163,8). 248 neue Corona-Fälle wurden neu registriert, womit sich die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn gemeldeten Infektionen auf 42.792. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 610, da vier weitere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Die Stadt dürfte zumindest eine verhängen, wie es im "Kölner Stadt-Anzeiger" heißt. Demnach habe eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Zeitung bestätigt, dass man "grundsätzlich der Möglichkeit einer Ausgangsperre in Köln zugestimmt" habe. Die Stadt müsse dazu noch eine Allgemeinverfügung vorlegen. "Dies ist bislang nicht erfolgt", so die Sprecherin.



Die Leiterin des Kölner Krisenstabes hatte sich zu Beginn der Woche für eine Ausgangssperre als weitere Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus ausgesprochen. Dazu hatte sie eine Regelung des Landes NRW gefordert, die diese möglich mache – denn im Alleingang könne es die Stadt Köln nicht durchsetzen. Der Krisenstab befasst sich damit am Freitag.

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen abermals gestiegenen Inzidenzwert von 163,8. Mit 341 neuen Corona-Fällen steigt die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn registrierten Infektionen auf 42.544. Vier weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, somit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten in Köln auf 606.

Klinik-Direktor Michael Hallek hatte bereits vor Tagen im Fernsehen gewarnt, das seine Intensivstation an der Uniklinik Köln an der Belastungsgrenze operiere. Aufschiebbare Eingriffe werden verschoben. Der Chef der Klinik I für Innere Medizin warnte nun erneut vor einer Überlastung: Man sei von einer "harten Triage" im Uniklinikum nicht mehr weit entfernt, bei der nur noch ausgewählte Patienten behandelt werden können.