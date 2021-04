Corona-Lage

Erstmals indische Virusvariante in Köln nachgewiesen

28.04.2021, 17:29 Uhr | t-online, dpa, AFP

Der Inzidenzwert in Köln ist erneut gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Erstmals wurde die indische Virusvariante in der Domstadt nachgewiesen.

Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch den Alltag in der Domstadt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was müssen die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?

In Köln sind zum ersten Mal zwei Infektionen mit der indischen Corona-Variante nachgewiesen worden. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit.

Bislang (Stand 28. April 2021) wurden 6.242 Fälle der mutierten britischen Coronavirus-Variante, 330 Fälle der südafrikanischen Variante, acht Fälle der brasilianischen Variante und 53 Fälle einer Mutation der mutierten britischen Corona-Virus-Variante nachgewiesen. Alle positiven PCR-Tests von Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Stadt Köln werden seit Ende Januar 2021 automatisch auf die Corona-Virus-Varianten untersucht.

Die Stadt Köln hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sie sich für ein Sonderkontingent an Impfungen für besonders von Corona betroffene Stadtteile einsetze. Dazu sei man im Austausch mit dem Land Nordrhein-Westfalen. In den Kölner Stadtteilen sind die Inzidenzwerte zum Teil sehr unterschiedlich.



Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", dass in Stadtteilen mit hoher Inzidenz Menschen bevorzugt geimpft werden sollen. Dazu bedürfe es allerdings einer besonderen Genehmigung der Landesregierung. Das Land NRW scheint dem Vorschlag gegenüber nun offen zu sein.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Mittwoch im Landtag angekündigt, in den sozialen Brennpunkten der Großstädte besondere Impfaktionen mit einer Info-Kampagne und mobilen Teams durchzuführen.



Wo Menschen in beengten Wohnverhältnissen lebten, sei die Gefahr sich anzustecken größer als im großzügig angelegten Einfamilienhaus, sagte Laschet. Hohe Inzidenzen dürften nicht von der Postleitzahl abhängen.

235 neue Corona-Infektionen meldete das Robert-Koch-Instiitut am Mittwochmorgen für Köln – der Inzidenzwert sinkt damit erneut, auf nun 230,7. Die Zahl der Fälle liegt nun bei insgesamt 47.227 seit Beginn der Pandemie. Drei neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet, die Gesamtzahl liegt nun bei 632.

Am Nachmittag wurde die 250.000. Erstimpfung in der Domstadt verabreicht. Insgesamt sind im Impfzentrum sowie in den Arztpraxen der Stadt knapp 336.000 Dosen Impfstoff gespritzt worden. In der aktuellen Woche gibt es nach wie vor freie Impftermine für alle über 60-jährige Kölner mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Termine können über das städtische Terminbuchungssystem vereinbart werden.

Am Dienstagmorgen wurde vom Robert Koch-Institut ein Inzidenzwert von 240 für die Stadt Köln gemeldet. Damit ist er im Vergleich zum Vortag um knapp sechs Zähler gesunken. Hinzu kamen 259 Neuinfektionen, womit sich die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 46.991 erhöht. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 629, da drei weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben sind.

Wie eine von Statista erstellte Auswertung aus Daten des Robert-Koch-Institutes zeigt, hat Köln mit knapp 246 die mit Abstand derzeit höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller deutschen Großstädte. In der Auswertung wurden nur Städte mit über 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern berücksichtigt. Auf Platz zwei landete Stuttgart mit 216, dann Dortmund mit 204.

Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen für Köln leicht gesunkenen Inzidenzwert von 245,7. Es kamen 356 neue Coronafälle hinzu, sodass die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn auf 46.732 anstieg. Ein weiterer Mensch ist an oder mit dem Virus gestorben, somit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 626.

Sonntag, 25. April: Inzidenz springt weitere zehn Zähler hoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln hat einen neuen Höchstwert erreicht: Nachdem am Samstag die Inzidenz vom Robert Koch-Institut mit 240 ausgewiesen wurde, lag sie am Sonntag bei 250,1. Innerhalb von 24 Stunden kamen 445 neue Fälle dazu.

Insgesamt stieg somit die Zahl der positiv Getesteten seit Pandemiebeginn auf 46.376. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet, hier blieb die Gesamtzahl bei 625.

Mehr Impfstoff für bestimmte Stadtteile

Die Stadt Köln will zusätzlichen Impfstoff in Hochinzidenz-Stadtteilen verteilen. Der Krisenstab hat sich für ein "Sonderkontingent" von Impfdosen für Stadtteile mit einem hohen Infektionsrisiko ausgesprochen. Die Stadt befinde sich dazu im Austausch mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen.

Karte zeigt Corona-Inzidenz in Stadtteilen

Eine Karte zeigt nun, wie hoch die Inzidenzzahlen in den einzelnen Kölner Stadtteilen sind. So liegen beispielsweise Roggendorf/Thenhoven mit einer Inzidenz von 529 und Chorweiler mit einer Inzidenz von 520 deutlich über dem stadtweiten Durchschnitt von 250.

Im Stadtteil Libur wurde die Inzidenz sogar mit 714,9 angegeben. Dort wurden in der vergangenen Woche acht Personen positiv auf Corona getestet. In Libur wohnen allerdings auch nur 1.119 Menschen.



Die Zahlen auf der Karte werden wöchentlich aktualisiert, zuletzt geschah dies am 22. April.

Samstag, 24. April: Inzidenz steigt weiter

Das Robert Koch-Institut wies am Samstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 239,7 in Köln aus. Der Wert stiegt damit erneut um vier Zähler. Innerhalb von 24 Stunden wurden 403 neue Infektionen gemeldet.

Insgesamt zählt das Institut 45.931 Fälle in der Stadt seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg um vier weitere Tote auf 625.

Kölner Impfarzt: "Stures Festhalten an Impfreihenfolge nach Alter ist Quatsch"

Stadt hält an Corona-Maßnahmen fest

Wie die Stadt Köln nach einer Krisensitzung am Freitag mitteilte, will man in Köln an den strengen Corona-Regeln festhalten. Am Freitag war bundesweit die Corona-Notbremse in Kraft getreten.

"Wir haben heute im Krisenstab ausgiebig über das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes diskutiert. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die bedrohliche Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen eine Lockerung der Regelungen aktuell nicht hergibt", sagte Henriette Reker.

"Daher halten wir bis auf Weiteres an den Kölner Regelungen fest, bis uns das Land Gegenteiliges signalisiert", so die Oberbürgermeisterin. Die Bundesnotbremse sieht eine Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr vor, in Köln dürfen Bürgerinnen und Bürger bereits ab 21 Uhr das Zuhause nur aus bestimmten, wichtigen Gründen verlassen.

Freitag, 23. April: Inzidenz klettert weiter in die Höhe

Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln einen abermals gestiegenen Inzidenzwert von 235,7. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Der Höchstwert lag laut Landeszentrum Gesundheit NRW bislang bei 227,8 registriert am 30. Oktober im vergangenen Jahr.

Es wurden 546 Neuinfektionen gemeldet, damit erhöht sich die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn gemeldeten Corona-Fälle auf 45.528. Ein weiterer Todesfall kam hinzu, somit sind bis dato 621 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Donnerstag, 22. April: Schulen schließen ab Montag wieder

Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gibt die Inzidenz der vergangenen drei Tage mit über 200 an – die Stadt bestätigte diese Werte am Nachmittag und berief sich auf die heutige Meldung durch das Gesundheitsministerium.

Für die Schulen bedeutet das in der kommenden Woche wieder Distanzunterricht. Laut Regelung des Schulministeriums ist das zum neuen Wochenbeginn vorgesehen, wenn es in der vorherigen Woche an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Inzidenzwert von über 200 gab. Das Amt für Schulentwicklung der Stadt sei bereits auf die Schulen zugegangen, um sie auf den erneuten Distanzunterricht vorzubereiten.

Die Stadt kommt damit der Bundes-Notbremse zuvor – mit dem mittlerweile von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten aktualisierten Infektionsschutzgesetz müssen künftig Schulen schon ab einer lokalen Inzidenz von 165 in den Distanzunterricht gehen. Das Gesetz wurde bereits von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet und tritt schon am Freitag in Kraft.

In Köln hatte in der Woche nach den Osterferien bereits Distanzunterricht geherrscht. Erst am Montag waren die Schulen wieder zum Wechselmodell zurückgekehrt, während die Infektionszahlen gestiegen waren. Seit Dienstag hatte Unklarheit über den aktuellen Inzidenzwert geherrscht, da es zu einem Fehler bei der Datenübertragung zwischen den Behörden gekommen war – so war der Wert an zwei Tagen zu niedrig ausgewiesen worden.

Inzidenz klettert auf über 208

Das Robert Koch-Institut wies die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 208,5 aus. In den vergangenen Tagen war es zu Übermittlungsfehlern gekommen, somit ergibt sich nun ein größerer Sprung des Wertes. Innerhalb von 24 Stunden kamen 543 neue Infektionen hinzu, sodass sich die Gesamtzahl laut RKI auf 44.983 erhöhte. Auch ein weiterer Todesfall wurde gemeldet, die Gesamtzahl stieg hier auf 620.

Für Verwirrung sorgten die unterschiedlichen Angaben. Das Landeszentrum Gesundheit hatte die Daten rückwirkend angeglichen, somit wäre in Köln die Inzidenz schon seit drei Tagen auf über 200. Die Stadt hingegen meldete am Mittwoch ebenfalls einen Wert von 190,1, so wie das RKI auch.

Mittwoch, 21. April: 9.000 zusätzliche Impftermine für Über-60-Jährige

In der kommenden Woche können sich 9.000 Kölner mehr impfen lassen. Ab Montag, 26. April bis Samstag, 1. Mai gebe es jeden Tag zusätzlich 1.500 Termine für eine Impfung mit Astrazeneca, die allen Über-60-Jährigen offen stehe. Eine Terminvereinbarung ist ab sofort über das städtische Terminbuchungssystem unter https://astra-koeln.impfsystem.de/visitor/ möglich.

Inzidenz-Werte für Köln nachträglich korrigiert

Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen hat nach einer Störung am Dienstag die Corona-Meldewerte korrigiert. So lag der Inzidenzwert am Dienstagmorgen in Köln bei 206,3, mittlerweile ist er aber wieder gesunken, auf 190,1. Auch die Inzidenzwerte für die Tage davor wurden nachträglich angepasst. So wurde etwa am Samstag vom Robert Koch-Institut zunächst eine Inzidenz von knapp über 172 ausgewiesen. Laut LZG lag sie bereits damals höher – bei 191,5.

Inzidenz liegt am Mittwoch bei 190,1

Nachdem es am Dienstag eine Störung in der Datenübermittlung gab, wurde am Mittwoch für Köln vom Robert Koch-Institut ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von 190,1 ausgewiesen. Insgesamt zählte das Institut 44.440 Corona-Fälle seit Pandemiebeginn.

Das sind 505 Fälle mehr innerhalb von 48 Stunden. Am Dienstag wurde kein neuer Fall gemeldet. Am Montag hatte die Gesamtzahl bei 43.935 gelegen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich zum Montag um fünf weitere Fälle. Insgesamt sind 619 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Weitere Jahrgänge können Termin für Schutzimpfung bekommen

In Köln ist die Terminvergabe für eine Impfung gegen das Coronavirus für die Geburtsjahrgänge 1948 und 1949 freigeschaltet. Einen Termin können sich Impfberechtigte über die Hotline und das Internetportal der Kassenärztlichen Vereinigung ausmachen, wie die Stadt informiert. Impftermine stehen auch für die Geburtsjahrgänge 1941 bis 1947 nach wie vor zur Verfügung.