Wegen Krieg in der Ukraine

Rosenmontagszug in Köln ist abgesagt

24.02.2022, 15:29 Uhr | AFP, t-online

Auch in diesem Jahr ist er abgesagt: Der Rosenmontagszug in Köln. Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat das Festkomitee Kölner Karneval diese Entscheidung am Donnerstagmittag getroffen. (Quelle: Federico Gambarini/dpa)