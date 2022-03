Schlafplatz im Auto zerstört

Ukrainische Familie findet nach Unfall Unterkunft

30.03.2022, 17:56 Uhr | t-online, ads

Bei einem Unfall hat ein Autofahrer den Wagen einer ukrainischen Mutter und ihrer Tochter beschädigt – und damit auch ihre Unterkunft. Glück im Unglück: Über die hinzugerufene Polizei kamen die beiden doch noch unter.



In Bergisch-Gladbach nordöstlich von Köln hat ein ukrainisches Mutter-Tochter-Gespann in einem Unfall seine Unterkunft verloren – und dann eine gefunden. Wie die Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis schildert, hatte ein 54 Jahre alter Lindlarer seinen Wagen teilweise auf dem Gehweg gewendet. Als er sich wieder in den Verkehr einreihen wollte, habe er jedoch das Auto der Geflüchteten übersehen und die beiden Wagen kollidierten.

Sowohl das Auto des Mannes als auch das der beiden Frauen wurde bei dem Unfall stark beschädigt, beide waren nicht mehr fahrtauglich. Weil sie nach ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine noch keine Unterkunft in Deutschland gefunden hatten, wohnte die 50-Jährige mit ihrer 16 Jahre alten Tochter im Wagen.



"Da eine Beamtin ein wenig mit ihnen auf Russisch kommunizieren konnte, konnten die Geflüchteten den Unfallhergang und ihre Situation schildern", so die Polizei. Die Beamten informierten demnach daraufhin den Arbeiter-Samariter-Bund, sodass der Unfall doch noch einen guten Ausgang hatte: Die kleine ukrainische Familie habe noch am selben Tag eine Unterkunft erhalten.