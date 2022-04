Tausender-Inzidenz und "Freedom Day"

Das denken die Kölner zu den Corona-Lockerungen

Die Maus mit Maske (Symbolfoto): Ab Sonntag kommen auch in Köln weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln, Masken müssen dann nur noch an ausgewählten Orten getragen werden. (Quelle: photo2000/imago images)

In NRW und auch in Köln fallen am 3. April viele Corona-Regeln weg. Ab Sonntag muss vielerorts keine Maske mehr getragen werden, auch bei Veranstaltungen wird deutlich gelockert. Wie finden Kölnerinnen und Kölner das?

Wenn in Köln ab Sonntag die Maskenpflicht in vielen Bereichen wegfällt und Konzerte wieder ohne G-Regeln besucht werden können – dann kann das durchaus gemischte Gefühle auslösen. Zumindest zeigt das eine kleine, nicht repräsentative t-online-Umfrage unter Kölnerinnen und Kölnern. Was überwiegt? Die Freude über die gelockerten Regeln oder die Sorge wegen Inzidenzen, die immer noch jenseits der 1.000 liegen? Wir haben nachgefragt.

Sebastian Brockelt: "Ein Schritt in Richtung Normalität"

Sebastian Brockelt findet, es sei der richtige Weg, dass die Maskenpflicht fällt. (Quelle: Tanja Alandt)



"Ich finde es hervorragend, dass die Maskenpflicht fallen soll. Das ist der richtige Weg, um Freiheiten wieder zurückzugewinnen und einen Schritt in Richtung Normalität zu gehen. Vielleicht ist es etwas gefährlich, wenn die 3G-Regel fällt. Bestimmte Risikogruppen sollten sich schützen. Das beinhaltet natürlich eine gewisse Form von Eigenverantwortung."

Miriam Caspers: Zwischen Erleichterung und Sorge

Miriam Caspers ist Inhaberin eines Cafés und empfindet es als Erleichterung, keine 3G-Regeln mehr kontrollieren zu müssen. (Quelle: Tanja Alandt)



"Für uns ist es natürlich eine Erleichterung, nicht mehr die ganze Zeit über eine Maske tragen zu müssen oder immer den 3G-Status mit dem Personalausweis abgleichen zu müssen, aber es macht uns auch Sorgen, ob es nicht zu früh ist. Bisher gab es immer gute Sommer und schlechte Winter."

Ayten Bayanay: "Ich bin lieber vorsichtig"

Ayten Bayanay ist Inhaberin eines Kiosks. Sie kennt viele, die an Corona gestorben sind. Sie möchte lieber weiter vorsichtig sein. (Quelle: Tanja Alandt)



"Wenn viele Menschen drinnen zusammen sind, werde ich weiter Maske tragen. Auch um meine Eltern zu schützen. Im Oktober/November fängt es ja wieder an. Viele Kindergärten und Schulen sind jetzt noch stark betroffen. Ich bin lieber vorsichtig und passe auf. Ich kenne viele, die an Corona gestorben sind."

Peter Michael Kanthak: "Wir kriegen das doch eh alle"

Peter Michael Kanthak findet es gut, dass die Maskenpflicht fällt. (Quelle: Tanja Alandt)



"Ich finde das gut, wenn die Maskenpflicht fällt. Wir kriegen das doch eh alle. Ich war positiv, bin zweimal geimpft und habe nie das Extreme darin gesehen oder Angst vor Covid gehabt. Bei mir war es wie eine schwere Grippe. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass die 3G-Regel fällt. Ich würde sagen, es ist fast schon zu spät. Bis das alles wieder richtig läuft … Viele Geschäfte haben unter den ganzen Bedingungen gelitten. Man kann sich ja weiterhin schützen."

Ben Tauberg: "Durchseuchung, und dann?"

Ben Tauberg ist der Meinung, es sei viel zu früh für Lockerungen. Gerade für ältere, vorerkrankte Menschen sei das nicht gut. (Quelle: Tanja Alandt)



"Ich finde es viel zu früh. Ich habe selber erst Corona gehabt und bin geimpft, geboostert und jetzt auch genesen. Für die vielen Älteren, die Vorerkrankungen haben, ist es nicht gut. Wir machen wieder denselben Fehler wie letztes Jahr! Natürlich habe ich Verständnis, dass die Jugend rauswill. Aber dann haben wir eine Durchseuchung, und dann? Das ist ja nicht mehr in den Griff zu kriegen!"

Philipp Meier: Noch einen Lockdown kann sich niemand leisten"

Philipp Meier ist Inhaber eines Cafés und befürchtet, dass Gastro und Kultur wieder leiden, sollten die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. (Quelle: Tanja Alandt)



"Wenn die Zahlen wieder nach oben gehen, wird die Gastro oder die Kultur wieder leiden. Ich fände es besser, wenn wir noch etwas Vorsicht walten lassen und es nicht übereilen. Noch einen Lockdown kann sich niemand mehr leisten. Nach jedem Lockdown fängt man gefühlt wieder von vorne an und hat kein Personal."