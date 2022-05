Bruder mit vergiftetem Bananenbrei getötet: Urteil erwartet

In einem Mordprozess am Landgericht K├Âln wird am Mittwoch (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Eine 63 Jahre alte Frau soll laut Anklage im September 2021 ihren nach zwei Verkehrsunf├Ąllen geistig und k├Ârperlich stark beeintr├Ąchtigten ├Ąlteren Bruder mit einem Medikamentencocktail im Bananenbrei ermordet haben.