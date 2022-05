In einigen F├Ąllen sollen die Kinder w├Ąhrend der Taten geschlafen und erst im Laufe der Handlungen wach geworden sein. In mindestens einer Situation soll ein mutma├čliches Opfer aber auch bewusst solche Schmerzen erlebt haben, dass es sich zur Ablenkung davon selbst in die Hand gebissen habe.